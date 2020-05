Covid-19, Ulss 8 Berica: totale di 1307 positivi, 905 guariti, 222 pazienti in sorveglianza attiva

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 25 maggio – Altro giorno senza nuove vittime di coronavirus sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Il bollettino dell’azienda socio-sanitaria di oggi 25 maggio rileva un totale di 1307 positivi, numero stabile rispetto a ieri; stabili anche i ricoverati, sono 22, di cui uno in terapia intensiva; i guariti sono 905, +9 da ieri; 41856 i tamponi e 12889 i test rapidi eseguiti finora dagli specialisti dell’Ulss 8 Berica; 222 i pazienti in sorveglianza attiva e 257 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva.

(ph. Imagoeconomica)