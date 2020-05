Agriturismi a Vò, situazione critica: zero pernottamenti, pochi pranzi e cene

Ieri sui Colli Euganei tante persone a piedi, in moto o in bici. Ma purtroppo gli agriturismi non erano pieni, anzi. Gabriella Fontana, titolare di Al Feudo di Vò, ha commentato: «Col fatto che non ci si può ancor spostare tra una Regione e l’altra, e coi confini nazionali chiusi, non abbiamo pernottamenti prenotati: le nostre camere sono tutte libere da qui al 31 agosto. Grazie alla ristorazione, invece, stiamo lavorando al 45% del potenziale. Tra pranzo e cena, compresi gli asporti, abbiamo totalizzato una cinquantina di coperti. Quest’anno saremo bravi se chiuderemo il bilancio in pareggio, non vi sono margini di guadagno».

Persa la stagione di Comunioni, Cresime, Pasqua, 25 aprile e 1 maggio

Gli agriturismi sono rimasti serrati da domenica 8 marzo sera al 17 maggio. Due mesi e mezzo in cui le entrate si sono azzerate: «Abbiamo completamente perso la stagione buona, quella dei pranzi delle Comunioni, delle Cresime e delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1. maggio. Dall’inizio di aprile mi sono organizzata con consegne a domicilio, un modo per mantenere vivo il rapporto con la clientela, ma che a conti fatti non ha minimamente compensato le perdite».

Pernottamenti a zero

Per quanto riguarda invece l’ospitalità, le prospettive sono critiche. Ivo Olivato, che gestisce l’omonimo agriturismo ha deciso di rimandare l’apertura al prossimo weekend: «Ci siamo presi un po’ più di tempo. Non abbiamo una valanga di prenotazioni, come qualcuno aveva predetto. Siamo al 40% dei posti rispetto all’inizio del 2020. Con questi dati puntiamo a raggiungere il pareggio, sarebbe già un ottimo risultato».

L’appello ai padovani: «Prenotate»

Il presidente di Cia Padova, Roberto Betto, invita i padovani a prenotare negli agriturismi della provincia: «Così diamo nuovo slancio all’economia locale e, soprattutto, a quegli imprenditori che per più di due mesi sono stati costretti a fermarsi. Desideriamo mandare un messaggio di fiducia: ripartire, in completa sicurezza, si può. Le famiglie si regalino un pranzo o una cena di qualità. Un momento speciale, che fa bene pure al tessuto economico».

