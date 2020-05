Al Bano: «L’uomo ha distrutto i dinosauri, vincerà anche sul Coronavirus»

Gaffe di Al Bano Carrisi ospite a Domenica In. Il cantante di Cellino San Marco si sente ottimista sul Coronavirus e avrà la meglio perchè «del resto è stato capace di distruggere i dinosauri». In realtà, come ben sappiamo, i dinosauri si sono estinti poco meno di 66 milioni di anni fa e non hanno nulla a che fare con l’uomo.

«L’uomo ha sempre vinto. Alla fine, il male perde sempre – ha concluso Al Bano -. Lo dimostra la storia dell’uomo. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus».

(ph: imagoeconomica)