Aumentano le vendite online di sci, scarponi e accessori 

L’acquisto di sci e scarponi tiene banco sul web. L’ultima stagione invernale si è chiusa con un cospicuo aumento di vendite online, dove la domanda continua a imporsi surclassando gli acquisti nei negozi fisici. Le ragioni sono da ricercare nelle scelte dei consumatori, sempre più attratti dalla qualità dei prodotti ma soprattutto dalla varietà dell’offerta. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di selezionare da un enorme catalogo digitale gli articoli più adatti alle proprie esigenze: un beneficio irrinunciabile, che continua a conquistare sciatori professionisti e semplici appassionati.

Sci e scarponi: il successo degli e-shop

Uno dei motivi che hanno contribuito all’aumento di vendite online di sci e scarponi è da attribuire alla crescita dei servizi dei principali e-shop. L’acquirente oggi sa infatti di poter trovare tutto ciò che cerca all’interno di portali dedicati, che non sono più soltanto immagini prodotti in vendita, bensì realtà create da appassionati che si rivolgono ad appassionati; luoghi di nicchia, dove la qualità dei prodotti è supportata dai migliori marchi, nonché da modelli sempre nuovi e prodotti intramontabili.

Un’offerta varia e adatta a tutti

Naturalmente, selezionare il modello migliore di sci o scarponi da neve è da sempre un’esperienza articolata. La maggior parte degli sciatori ha davanti a sé una moltitudine di proposte, e ognuna di esse è particolarmente adatta a una specifica categoria di cultori. Rider con poca esperienza hanno esigenze diverse dagli agonisti, così come ogni appassionato di sci si distingue dall’altro. Ci sono i freeride, amanti della neve fresca e orientati verso prodotti che si adattino alle loro discese, e ci sono gli sciatori freestyle, dediti alle evoluzioni e alle performance adrenaliniche. Spazio poi ai professionisti, per i quali è necessario poter contare su prodotti altamente preformanti, e agli sciatori meno esperti, per i quali la sicurezza è uno degli elementi più importanti.

Nasce da queste necessità la volontà di dare al consumatore risposte sempre valide affiancate da un’esperienza di vendita efficiente. È il caso di Botteroski, e-commerce di attrezzatura da neve delle migliori marche e punto di incontro online per agonisti e semplici appassionati. Sul portale, infatti, scegliere il modello migliore di sci, di scarponi o di accessori da neve è un’esperienza completa e veloce: si può selezionare un articolo tra le migliaia di proposte nello store, ordinarlo comodamente da casa e riceverlo a domicilio in tempi brevi.

Sci e scarponi online: marchi e prodotti intramontabili

L’offerta di modelli di sci proposta da Botteroski è sempre supportata da un menù di selezione che consente di modulare i risultati di ricerca in base a una serie di elementi, tra i quali il prezzo, il marchio, la tipologia di prodotto, la taglia e il genere e l’età del destinatario. Si tratta di un’opzione fondamentale per selezionare l’articolo che più fa al caso proprio, e per destreggiarsi in un mercato che è sempre più ricco di alternative.

Affinché il cliente sia sempre affiancato nella scelta, ogni prodotto online in vendita sul portale di Botteroski è arricchito da una dettagliata scheda tecnica che ne illustra caratteristiche, materiali e dimensioni. Ogni descrizione nasce per offrire un servizio dedicato al cliente, e per rispondere a tutte le curiosità dei visitatori meno esperti. Per quanto riguarda la selezione di sci, ad esempio, che si tratti di discesa libera, di slalom, slalom gigante o combinata, l’e-commerce dispone sempre del modello più adatto alla disciplina, puntualmente accompagnato da tutti i principali dati tecnici, come la sciancratura, il raggio di curva o il flex.

Uno dei punti di forza dell’e-shop di Botteroski è la ricca proposta di scarponi da sci, nella quale tutti i prodotti sono accuratamente selezionati in base alle più importanti caratteristiche tecniche. Si parte dalla stagione di provenienza, dal modello e dal numero dei ganci per l’attacco, ma si punta anche alla perforabilità e alla particolare risposta elastica delle aree preformate e termoformabili. Si tratta di elementi fondamentali per un’esperienza più che confortevole e per avere la migliore risposta anche in termini di sicurezza.

