Ferragni lancia delle nuove ciabatte ed è subito polemica: ecco quanto costano

Non passa settimana che Chiara Ferragni non sia al centro delle chiacchiere online. Questa volta l’influencer è stata criticata per la nuova collezione di ciabatte lanciata nei giorni scorsi. Il motivo? Il prezzo. Il costo delle infradito oscilla dai 50 euro per la versione basic e arriva fino ai 175 euro per il modello “slides graffiti”.

Ma più che criticare la Ferragni, in tanti se la prendono con chi le acquista: «Tutti questi soldi per delle ciabatte in plastica? Ma bisogna essere scemi per comprarle». E c’è anche chi la difende: «Avete scoperto la neve sapendo che la marca di Chiara Ferragni è costosa? Non lamentatevi, perché è sempre stato così. Ma dove vivete?». E c’è anche chi mette i puntini sulle i: «Il lusso è Chanel, Hermes, Dior, Balmain e tutte le altre grandi marche. Quello di Chiara Ferragni è semplicemente il brand di una influencer famosa».