Ira Zanicchi contro movida: «Prenderei quei ragazzetti a calci in c…»

«Se mi trovassi di fronte a quei ragazzetti di 15 anni seduti tutti inseme senza mascherina a bere birra e a fumare cercherei di svergognarli, li prenderei a calci in culo e li manderei a casa». Così Iva Zanicchi commenta la questione legata alla movida nelle città italiane. Ai dj e a chi difende i giovani che affollano le piazze e i locali, la Zanicchi non le manda a dire: «Ma poverini de che? Possono bere lo spritz e ballare in casa! Ma per favore!».

«Loro (i giovani, ndr) dicono: “vogliamo essere liberi”. Ma liberi de che? -aggiunge ironica – Poi tutte ‘ste ragazzotte con queste sigarette in mano, ma che schifo! Ma non sanno che le sigarette fanno venire il cancro? Ma queste avranno una mamma, una nonna, una mamma, una zia? Se vi dicono che non potete “imbrancarvi” così ma perché lo

fate? Possibile che non capiscano?».

La cantante emiliana soprannominata l’ “aquila di Ligonchio” teme un ritorno di fiamma del coronavirus. Non si può tornare al lockdown perché questo significherebbe far morire di fame la gente. Ormai non ci resta che pregare – prosegue – se fossi un sindaco di un paese mi strapperei i capelli. O alcuni capiscono che in Regioni come ad

esempio la Lombardia l’emergenza ancora è alta o è la fine» conclude la Zanicchi.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Facebook – Iva Zanicchi)