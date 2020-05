Fase 2, Baretta (Pd): «Dobbiamo impedire licenziamenti di massa»

«La situazione del Paese è grave. Abbiamo tamponato una caduta del reddito eccezionale»: lo afferma Pier Paolo Baretta, Partito Democratico, sottosegretario all’Economia e candidato sindaco di Venezia, in una intervista a “La Repubblica”. «Ovvio, non tutto è stato recuperato. Ora però – prosegue – è il momento di tarare gli interventi, capire chi fa fatica a ripartire e impedire licenziamenti di massa. Dobbiamo agire subito, prima che l’emergenza sanitaria finisca. E tornare a una politica industriale coraggiosa. Scommettere sui nostri assi vincenti: turismo, cultura e manifattura».

«Se riportiamo la discussione a 15-20 giorni fa la parola d’ordine era: aiuti a fondo perduto. Il nostro compito – spiega – era proteggere lavoratori e imprese in un contesto drammatico. Nel solo mese di aprile abbiamo avuto richieste di cassa integrazione quasi pari all’intero 2009». E ora come si riparte? «Dobbiamo essere pronti a intercettare la ripresa: l’Italia è porta di ingresso nel Mediterraneo per merci e turismo. Dobbiamo investire moltissimo sul

digitale, se vogliamo uno smart working all’altezza dei tempi o per favorire l’e-commerce anche dei piccoli negozi di quartiere. Dobbiamo far ripartire in velocità e sicurezza i cantieri, senza usare il ponte di Genova solo come slogan, ma cancellando la burocrazia dannosa. Bisogna avere una politica industriale».

«Se ci fossero licenziamenti di massa vorrebbe dire che il sistema non ha tenuto, che il Paese non ha un’idea di futuro. Non me lo auguro e non me lo aspetto» afferma indicando come priorità del governo il decreto Semplificazioni. «Poi nella prossima finanziaria la riforma del fisco per abbassare le tasse e farle pagare a tutti, recuperando l’evasione. Servono risorse per ripartire e anche più equità» conclude.

(Ph. Imagoeconomica)