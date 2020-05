Fase 2, sindaco Milano: «App Immuni da sola non serve a niente»

«La app da sola non serve a niente – ha detto Sala in un video messaggio su Facebook a proposito dell’app Immuni, annunciata entro 10 giorni dal viceministro della Salute Sileri. «Si parla solo di movida, un termine bruttissimo. Servono i tracciatori – spiega Sala – migliaia di persone che prendono ciò che l’app segnala, la decifrano, perché non è tutto automatico, e permettono di intervenire. All’estero ne stanno assumendo a migliaia e da noi non se ne parla. Come si parla ancora poco di test e di tamponi».

«Ragioniamo, non possiamo continuare a seguire dei flussi di dibattito che durano qualche giorno, che sono i più semplici su cui ognuno esprime la propria idea, e perdiamo di vista gli strumenti fondamentali affinché si possa uscire da questa pandemia», conclude Sala.