Tv: nutrizione, malattie fegato e medicina termale fra le novità su Doctor’s Life

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) – Alimentazione, attività fisica e stili di vita salutari, ma anche medicina termale e responsabilità professionale dei medici. Con la ripresa delle attività post-lockdown si annunciano numerose novità in palinsesto su Doctor’s Life, il canale 440 in onda su Sky (edito da Adnkronos Salute) dedicato h24 alla formazione e informazione di medici, odontoiatri e farmaci. Il nuovo ‘Inside Meeting’ si concentra su ‘Nutrizione e malattie del fegato e gastroenterologiche’. Alimentazione, salute e stili di vita sono infatti le tematiche affrontate a 360 gradi all’evento Aisf-Sige di Riccione.

Tra i corsi Fad della serie ‘Health Academy’ restano confermati: ‘Diagnosi e trattamento delle fibrosi polmonari’, ‘La medicina termale per prevenzione e cura’, ‘La legge sulla responsabilità professionale: obiettivi e prospettive’. In programmazione anche i nuovi episodi del documentario Chopper Squad – II Stagione, con le gesta degli eroi dell’equipaggio dell’elicottero Westpac Rescue di Auckland impegnati in missioni salva-vita ad alto tasso di adrenalina.