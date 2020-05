Covid-19, Ulss 8 Berica: stabile il numero di ricoverati (22) e totale positivi (1307)

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 26 maggio 2020 – Confortante sesto giorno consecutivo senza nuovi decessi di coronavirus sul territorio dell’Ulss 8 Berica.

Il bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di stamane, martedì 26 maggio, rileva la stabilità rispetto alla giornata di ieri dei casi di positività (totale di 1307) e dei pazienti ricoverati (22, di cui uno in terapia intensiva); i dimessi sono nel complesso 222, uno in più nelle ultime ventiquattro ore; i guariti ammontano a 921, +16; le persone in isolamento sono 494, di cui 205 in sorveglianza attiva e 289 in sorveglianza fiduciaria passiva; 42610 i tamponi e 12906 i test rapidi eseguiti fino ad oggi dagli specialisti della Berica.

(ph. Imagoeconomica)