Assistenti civici, Variati: «Nessuna funzione di polizia, solo consigli»

Nessuna funzione anti assembramento degli assistenti civici. «Potrebbe anche succedere che uno di questi volontari, di fronte a una situazione, possa consigliare di indossare

la mascherina, ma è un consiglio come potrebbe darlo un qualunque cittadino a un altro, ma niente di più». Così Achille Variati, sottosegretario all’Interno, ospite di 24 Mattino su Radio 24.

«Potrebbero – aggiunge – dare indicazioni alle forze di polizia in caso vedessero assembramenti, ma è una questione delicata perché nel passare informazioni bisogna non far perdere tempo alle forze di polizia». I sindaci «hanno bisogno di questi occhi, per esempio nelle aree gioco, nelle aree verdi, ed eventualmente possono fare segnalazioni, sì, ma che siano preparati”. E conclude: «Oggi e domani si lavorerà, tra i vari ministeri, per definire meglio le funzioni che possono avere gli assistenti civici».

(Ph Imagoeconomica)