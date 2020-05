Cencenighe, ritrovato il corpo dell’uomo scomparso

È stato individuato poco dopo mezzogiorno il corpo senza vita di Carlo ManfroiAgordo, esce per una passeggiata e scompare, 63 anni, di Cencenighe Agordino (BL), uscito sabato per una passeggiata, come d’abitudine, e non più rientrato.

Una squadra del Soccorso alpino di Agordo e della Guardia di finanza, che stava effettuando delle calate a valle di località Bricol, nella direzione indicata dai cani molecolari, ne ha rinvenuto la salma in una scarpata. In questo momento si sta provvedendo al recupero. Stavano partecipando alla ricerca una settantina di persone tra Soccorso alpino di Agordo, Alleghe e Val Biois, Guardia di finanza di Cortina e Rolle, Vigili del fuoco, Protezione civile di Cencenighe Agordino e Belluno, Associazione nazionale Carabinieri con le unità cinofile.