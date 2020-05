Censis: «In autunno ondata di economia in nero»

«La politica deve darsi una regolata se non vuole le riforme della troika. Quello che resta, cioè la società di tutti i giorni, le forze sociali, i sindacati, daranno luogo a un “continuismo” che darà avvio in autunno ad una seconda ondata di economia sommersa, lo vediamo adesso con l’aumento del pagamento in nero, cash, perché è il modo per sopravvivere per milioni di persone».

Così Giuseppe De Rita, sociologo e presidente del Censis, nel corso di War-Room, il format web di Roma Incontra condotto da Enrico Cisnetto.

«Nella fine degli anni ’60 – ha detto ancora – l’economia sommersa era progressiva, erano le aziende che man mano crescevano e diventavano forti. Oggi l’economia sommersa è povera, è fatta di individui che cercano di sopravvivere», ha concluso.

(Ph Shutterstock)