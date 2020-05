Raccolta fondi del 3° Stormo per il Magalini e la casa di riposo Morelli Bugna di Villafranca

Azienda Ulss 9 Scaligera, Verona, 26 maggio 2020 – Nel pomeriggio di martedì 26 maggio, presso la zona operativa del 3° Stormo (località Caluri), nel corso di una semplice cerimonia organizzata nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza Covid-19, il comandante del 3° Stormo, colonnello Francesco De Simone, a nome di tutto il personale del reparto, ha consegnato un assegno simbolico al direttore generale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, e alla presidente del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna, Manuela Tomasi, con il ricavato di una raccolta fondi avviata tra il personale a favore dell’ospedale Magalini e della casa di riposo.

Con tale spontanea iniziativa, alla presenza del sindaco di Villafranca, Roberto Luca Dall’Oca e del direttore medico del Magalini, Paolo Montresor, il 3° Stormo ha voluto assicurare un piccolo contributo di solidarietà a due importanti strutture sanitarie del territorio che, soprattutto in questa fase di emergenza da coronavirus, sono state un riferimento per l’intera comunità villafranchese. «Questa donazione è un gesto importante – commenta il direttore generale Girardi – una testimonianza che dà forza e onora tutte le persone impegnate ogni giorno per difendere la salute e la Patria».

In questi difficili mesi l’ospedale di Villafranca ha assunto un’importanza strategica per il Veneto e per la provincia scaligera in particolare, in quanto, a partire dal 18 marzo scorso è stato convertito a Covid Hospital dedicato all’accoglienza e al trattamento di persone affette dal virus. In tale contesto, encomiabile anche l’impegno del personale dirigente e sanitario della casa di cura a favore degli ospiti della struttura.

Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico AM, il 3° Stormo non è nuovo a collaborazioni con associazioni di tipo umanitario e filantropiche che operano nel territorio veronese, realtà in cui il reparto è inserito ormai da oltre sessant’anni.