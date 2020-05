Croce Rossa: «Comunicazione sul rischio sbagliata: troppo blanda»

«Ho affrontato tante esperienze dure, alluvioni, terremoti, eruzioni, penso ad Amatrice o al vulcano in Guatemala. Ma un’esperienza così mai. Stavolta l’impegno non è focalizzato su un punto, ma su tutto il territorio nazionale. E non intervieni su un disastro naturale già compiuto, ma su qualcosa che capita quotidianamente ed espone chi presta soccorso». Lo afferma Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, riconfermato con l’80,6%, in una intervista a Libero, parlando dell’emergenza coronavirus.

Secondo Rocca, per quanto riguarda la gestione dell’emergenza «Ha fatto difetto la modalità con cui abbiamo comunicato alla popolazione i rischi cui era esposta. Mi riferisco a tutti: media, politica, comunità scientifica. All’inizio non sapevamo nulla di questa malattia, ma molti hanno fornito messaggi contraddittori. Penso agli scontri tra i virologi che dibattevano se un asintomatico potesse o meno contagiare o a frasi tipo ”è poco più di un’influenza’». È lecito che la comunità scientifica abbia un dibattito interno. Ma è necessario essere prudenti prima di portare questo dibattito all’esterno».

«L’apporto del volontariato organizzato, di cui Croce Rossa è massimo esponente – sottolinea Rocca – è stato decisivo per la vita del Paese e la sua tenuta sociale. Penso agli anziani isolati in casa o alle persone ritrovatesi improvvisamente in difficoltà economiche, che si sono rivolte a noi. E a cui abbiamo dato 2 milioni in buoni spesa”. Quanto ai test sierologici Rocca sottolinea che «Il campionamento sierologico ci darà un’indicazione importante sulla presenza della malattia nella popolazione. Fosse per me, farei test, test, test. Ad esempio Croce Rossa è stato un attore fondamentale nel fare tamponi di massa in Veneto. Bisogna però tenere conto del problema approvvigionamenti: a un certo punto in Italia è mancato il materiale reagente. Da noi come in altri Paesi urge una riflessione sulle scorte nazionali». Il peggio ora è passato? «In caso di una seconda ondata, saremmo più pronti a livello clinico-terapeutico. Ma molto dipende dai comportamenti individuali. Vedo troppa superficialità e voglia dimettersi tutto alle spalle».

Per quanto riguarda, infine, l’emergenza sociale secondo Rocca «È una delle situazioni più preoccupanti. Ci aspetta una crisi economica enorme, e per lungo tempo. Urge che l’Europa investa e allarghi le maglie per evitare tensioni sociali fuori controllo. La disperazione non è gestibile, è una pandemia nella pandemia. E anche la frustrazione e l’insicurezza sono molto contagiose».

(Ph Imagoeconomica)