Pastrengo (Vr), moto contro camion: una vittima

Incidente mortale oggi, circa alle 13 e 30 nel Veronese. Secondo quanto si apprende, un mezzo pesante ed una moto si sarebbero scontrati in località Tacconi, nel comune di Pastrengo. Inutile l’immediato intervento del 118: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso.