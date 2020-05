Meteo, tempo instabile fino al weekend

mercoledì 27. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Rispetto a martedì ed alla media saranno più basse di notte e più alte di giorno in modo leggero/moderato.

Venti. Deboli/moderati, in alta montagna da nord-est ed altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

giovedì 28. Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti; sui monti probabilità medio-bassa (25-50%) durante il pomeriggio per piovaschi/rovesci/temporali sparsi e bassa (5-25%) di sera per piovaschi/rovesci/temporali locali, sulla pianura ancora assenti nel pomeriggio mentre di sera probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali.

Temperature. Sulla pianura avranno andamento irregolare mentre sui monti saranno in aumento di notte ed in calo di giorno, con variazioni leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino con direzione variabile e dal pomeriggio in prevalenza da sud-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord-ovest.

Mare. Calmo fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Tendenza

venerdì 29. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti più probabilmente sui monti, temperature con andamento irregolare fino al primo mattino e poi in calo con minime a tarda sera.

sabato 30. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia a tratti più probabilmente sui monti, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.