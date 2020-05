«Patate per tutti a Vo’»: le porta il Veneto Imbruttito (ma non pensate male)

“Il Veneto Imbruttito” dona 6 tonnellate di patate già pulite e pronte all’uso alle famiglie di Vo’ Euganeo (PD). A dare l’annuncio è lo stesso Andreas Ronco, che spiega: «Verrà fatta una distribuzione in piazza con l’aiuto della Croce Bianca di Grisignano di Zocco (VI) che si è resa disponibile con i suoi mezzi d’emergenza e i suoi volontari per permettere una distribuzione controllata e in sicurezza per le famiglie che verranno in piazza Vo’.Sarà distribuito 1 sacchetto a famiglia, è un gesto che vuole premiare la forza di volontà e l’abnegazione alle regole che Vo’ Euganeo ha avuto, esportando in tutta Italia il buon nome del Veneto».

«Essendo la patata uno dei simboli dell’agricoltura Veneta questo è un gesto che vuole premiare il simbolo del Veneto durante l’emergenza Coronavirus con una mia dedica speciale al signor Trevisan che è stato il primo morto Veneto – spiega – La distribuzione sarà effettuata nella giornata di sabato a partire dalle 10 e 30 in piazza centrale a Vo’».

Saranno presenti sindaco con giunta, il consigliere regionale Luciano Sandonà «che mi ha aiutato nella realizzazione di questa cosa», sarò presente io, il sindaco di Borgo Veneto «al quale daremo i sacchetti rimanenti per le famiglie del suo paese e le varie associazioni di volontariato». Si ringrazia per la collaborazione Naturveneta soc.coop.agr. di Roveredo di Guà per il lavaggio, confezionamento e fornitura delle patate.