Riapertura campionati, lo studio: previsto aumento 25% infortuni

La Bundesliga è già ripartita, Serie A, Liga e Premier potrebbero farlo a breve, ma i rischi per i calciatori in questa ripartenza sono tanti.

Secondo uno studio condotto dalla piattaforma Zone7, specializzata nella prevenzione degli infortuni e utilizzata da 35 squadre professionistiche in tutto il mondo, giocare otto partite nell’arco di 30 giorni aumenta del 25% la probabilità per un giocatore di doversi fermare rispetto a quattro o cinque gare disputate nello stesso periodo. Solo il 4% dei calciatori, in una stagione normale, è sottoposto a tour de force simili. In Bundesliga, ripartita a metà maggio, nelle sei gare disputate il 16 sono stati registrati otto infortuni, numeri superiori al normale.

(Ph Shutterstock)