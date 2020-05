«Zaia usa conferenze stampa per fare propaganda: sospenderle subito»

«Dal fornire i dati dei contagi, si è passati alla funzione evidente di propaganda politica elettorale. E’ meglio che le conferenze stampa quotidiane del Presidente Zaia vengano immediatamente sospese». Inizia così la nota di +Europa Veneto che accusa il governatore di «insistere per votare a luglio per capitalizzare la sua popolarità del momento. Ma per fare tutto questo ha bisogno di attribuirsi meriti presunti che gli spianino la strada. Ecco allora che le conferenze stampa servono per disconoscere i meriti veri, indiscutibili e fondamentali di chi non lavora per il consenso, ma per la scienza».

«Dopo avere usato il professor Crisanti e il suo impegno fondamentale nella lotta alla pandemia, facendone per mesi una bandiera, Zaia ora l’ha relegato in un angolo – continua la nota -. La spiegazione: “ stia al suo posto”. Insomma ha fatto il suo lavoro, ora non disturbi il manovratore. Uno spettacolo inaccettabile che viene da lontano: da quando a febbraio lo staff di Crisanti, chiese di bloccare il contagio sul nascere, facendo tamponi a chiunque fosse rientrato di recente dalla Cina, ottenendo in risposta un vera e propria diffida».

+Europa Veneto «ringrazia Crisanti assieme a tutto lo staff dell’Università di Padova, visto che il professore già a gennaio aveva ordinato 20 respiratori, 20 mila mascherine e 500 mila reagenti, senza i quali non sarebbe stato possibile affrontare l’emergenza sanitaria e contenerla. Di tutto questo Zaia e i suoi burocrati avevano fatto il tanto sbandierato “Sistema Veneto”, filo conduttore di due mesi di conferenze stampa e di decine di interviste. Tutto bene, fino a quando ci si è voluti attribuire il merito, addirittura di un fantomatico “piano regionale”. Crisanti ha solo, giustamente, ristabilito l’ordine delle cose e dei ruoli. Ma Zaia, invece di fare un passo indietro, ha pensato bene di intimare a Crisanti il silenzio. Ora l’unico silenzio che chiediamo, è proprio quello del presidente, che non si può permettere di usare la comunicazione istituzionale, come sua personale propaganda».