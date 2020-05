Schianto in A13: una vittima, autostrada chiusa

Chiuso il tratto compreso tra Villamarzana e Occhiobello sulla A13 Bologna – Padova in direzione di Bologna a causa di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi leggeri e un

mezzo pesante. Nell’incidente, avvenuto al km 50, una persona è deceduta. Sul luogo dell’evento sono subito intervenuti i soccorsi sanitari tramite elisoccorso; sono inoltre presenti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione di Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Occhiobello.