Coronavirus, Ulss 8 Berica: totale di 44100 tamponi eseguiti, 1310 positivi, 446 in isolamento

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 27 maggio 2020 – Dal bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane 27 maggio emerge che il totale dei positivi dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19 è di 1310 casi, +3 da ieri; i ricoverati sono 21, di cui uno in terapia intensiva, uno in meno dalla precedente rilevazione; i pazienti dimessi sono 222 mentre i guariti 957, +36 nelle ultime ventiquattro ore; i soggetti in isolamento ammontano a 446, di cui 180 in sorveglianza attiva e 266 in sorveglianza fiduciaria passiva; 44100 i tamponi e 12943 i test rapidi eseguiti sinora.

(ph. Imagoeconomica)