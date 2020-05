Coronavirus in Veneto: 8 nuovi positivi, quasi 15mila i guariti

Attualmente in Veneto ci sono 177 persone positive al COVID-19 ricoverate in ospedale di cui 9 si trovano in terapia intensiva. I decessi in ospedale sono saliti a 1364 (sono 1895 contando anche i decessi extraospedalieri), mentre i dimessi, in isolamento domiciliare, sono 3318. I dimessi nelle strutture intermedie per la riabilitazione sono 373. I tamponi fatti sono 616mila.

Dal 21 febbraio scorso in Veneto le persone con tampone positivo sono 19.113, +8 rispetto a ieri. I guariti con doppio tampone negativo sono 14.931, mentre i soggetti attualmente positivi sono 2287.

Dal 21 febbraio scorso le persone positive al COVID-19 ricoverate in ospedale sono state in totale 5530 e dei ricoverati il 43% è di sesso femminile e il 57% di sesso maschile. L’età media delle persone attualemnte ricoverate è di 79 anni e il 5,1% si trova in rianimazione. La media di età delle persone ricoverate in terapia intensiva è di 65 anni, mentre l’età media dei pazienti deceduti con coronavirus è di 81 anni e il 41,6% di questi aveva più di 85 anni.