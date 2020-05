«Italia Viva in Veneto alle prossime elezioni regionali si presenterà con un proprio candidato». Lo annuncia su Twitter la deputata Sara Moretto.

Nel frattempo la norma veneta per la riduzione da 60 a 50 giorni dell’anticipo minimo con cui indire le elezioni regionali non ha visto la luce mercoledì come da agenda. L’approvazione slitta infatti a giovedì, per consentire all’ufficio di presidenza di valutare i 27 emendamenti presentati dalle minoranze.

(Ph Imagoeconomica)