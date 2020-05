Fondazione Roi, se ci sei batti un colpo

La Fondazione Roi, che persegue finalità di promozione, valorizzazione, divulgazione della cultura e dell’arte privilegiando il Museo Civico di Vicenza e le sue attività, ha titolo e dovere, a mio avviso, di sentirsi coinvolta e partecipe della vita culturale cittadina alla pari di altre istituzioni come l’Accademia Olimpica e il Centro Internazionale di Architettura. Infatti opera anch’essa in un settore di vitale importanza per la città del Palladio, lontana purtroppo dall’essere riconosciuta e frequentata come uno dei centri più importanti dell’arte rinascimentale italiana. Pur retta da un Consiglio di Amministrazione autonomo, formato però dai rappresentanti delle istituzioni, non dovrebbe estraniarsi dal dibattito culturale e dovrebbe dialogare anche con chi non chiede o riceve, a suo insindacabile giudizio, contributi a beneficio della città.

Sono noti a tutti i burrascosi trascorsi della Fondazione Roi presieduta da Gianni Zonin, così come la grigia gestione di Ilvo Diamanti, che ha però riportato le carte in regola. Ora, finalmente, a guidarla, c’è la persona giusta al posto giusto. Coadiuvata da Mauro Passarin del Museo, Francesco Gasparini della Curia, Paolo Menti dell’Accademia Olimpica, Margherita Monti dell’Ordine dei Commercialisti, Paola Marini non è solo la nota storica dell’arte, apprezzata per aver dato prove eccellenti in questo campo, è stata anche la stimata direttrice dei musei di Bassano, Verona e Venezia, città questa nella quale ha sostenuto la straordinaria impresa del riallestimento delle Gallerie dell’Accademia, uno dei maggiori musei d’Italia, il più importante al mondo della pittura veneta.

La Marini conosce bene i complessi problemi della salvaguardia, valorizzazione e promozione del nostro immenso patrimonio storico-artistico. Cosa che a noi vicentini fa molto riflettere, sapendo che a Vicenza i lavori al Museo Civico sono ancora in alto mare, non completato il recupero architettonico di Palazzo Chiericati, bloccato l’allestimento delle collezioni, impossibile quindi prevedere se ciò che è stato fatto fin qui è compatibile con quanto resta ancora da fare. Questo per dire che la Marini potrebbe permettersi di dire la sua, dando consigli o esprimendo pareri. Ha la fortuna di essere una persona libera, estranea ai giochi dei partiti, insomma di trovarsi nella posizione ideale per far prevalere le ragioni della competenza e dell’esperienza.

Perché allora, in una situazione sfilacciata come quella vicentina, dove ogni iniziativa culturale è oggetto di aspri contrasti, per cui si ritorna ogni volta al punto di partenza, la Marini non fa sentire la sua autorevole voce anche quando non deve mettere mano alla borsa? Il suo arrivo a Vicenza faceva sperare che, da un osservatorio privilegiato come il suo, avrebbe potuto non dico condizionare le scelte che spettano ad altri, ma stimolare le coscienze usando un’arma pacifica ma eloquente verso chi batte cassa.

Le mostre progettate e curate dalla Marini a Castelvecchio e alla Gran Guardia di Verona, alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, storiche o contemporanee, hanno riscosso grande successo, premiate dalla presenza dei visitatori e dal consenso della critica. Sarebbe interessante sapere da lei che proviene da altre esperienze che cosa non funzioni a Vicenza nel campo delle mostre non penalizzate, come l’ultima, dal Covid-19. Sono le istituzioni incapaci di progettare eventi che lascino il segno – non importa se uno richiama 10 mila persone, un altro 100 mila – oppure i curatori di catturare l’attenzione dei cittadini e dei turisti ? Forse è il momento che la Fondazione Roi, dopo una lunga e travagliata crisi, si apra alla città e dica quanto il denaro elargito alle istituzioni incida sulla crescita culturale e civile di Vicenza.

