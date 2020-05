Medicina: Alfasigma Contest, riaperti termini candidature concorso giornalistico

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – Riaperti i termini di presentazione delle candidature per “Alfasigma Contest. Per i giornalisti del Futuro”, il concorso promosso da Alfasigma – azienda farmaceutica italiana di cui fanno parte oltre 3000 dipendenti in Italia e all’estero – per stimolare l’interesse verso una corretta informazione medico-scientifica resa ancora più urgente dall’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. Al vincitore una borsa di lavoro finalizzata a un contratto di 12 mesi presso la redazione giornalistica di ‘Open’, il giornale online fondato da Mentana che valorizza i giovani.

I termini per partecipare al concorso – spiega una nota – sono stati prorogati proprio in considerazione del lungo lockdown dovuto all’epidemia e c’è tempo fino alle 22.00 del 26 giugno 2020 per presentare la propria candidatura. Il giornalista vincitore sarà inserito in redazione già a partire dal mese di luglio. L’iniziativa è rivolta ai neodiplomati nelle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei giornalisti e a tutti coloro non iscritti all’Ordine che, essendo nati dopo il 1° gennaio 1990, collaborano con testate giornalistiche. La premiazione ufficiale avverrà al Festival della Scienza Medica, in programma ad ottobre 2020 a Bologna.

Favorire la diffusione tra gli aspiranti giornalisti di un approccio medico-scientifico e contribuire alla formazione e alla conoscenza della medicina nell’opinione pubblica giovanile, sono alcuni tra gli obiettivi che si prefigge il concorso promosso da Alfasigma, che sponsorizza in forma non condizionata il progetto, che avrà cadenza annuale.

“Il concorso è nato in epoca pre-Covid19 per contrastare la diffusione di fake-news in ambito medico-scientifico spesso condivise dalle generazioni più giovani”, dichiara l’Amministratore delegato di Alfasigma, Pier Vincenzo Colli. “Con la diffusione del coronavirus abbiamo assistito a questo nuovo fenomeno – la cosiddetta infodemia, sviluppatasi in parallelo alla pandemia – con cui l’opinione pubblica è rimasta ulteriormente spiazzata e confusa. Oggi siamo ancor più convinti della necessità di un’informazione corretta e una comunicazione responsabile: ci impegniamo per questo con il nostro contest, lieti di farlo in questa prima edizione con ‘Open’, che ha dimostrato di essere in prima fila nel fact checking e nel coinvolgimento del pubblico giovanile”.

Per partecipare basta collegarsi al sito www.alfasigmacontest.com, leggere il regolamento e approfondire il tema del contest in questa edizione dedicato a “cirrosi ed encefalopatia epatica”, patologie spesso trascurate e diagnosticate solamente in fase acuta, proprio per una conoscenza ancora troppo limitata. Sarà poi necessario inviare, a pena di inammissibilità, il curriculum vitae e l’elaborato all’indirizzo *protected email* entro e non oltre le ore 22 del 26 giugno prossimo. Gli elaborati pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 – prosegue la nota – tutte le attività dovranno essere svolte in conformità alle misure restrittive di cui alle disposizioni governative e ministeriali e agli ulteriori provvedimenti delle autorità competenti vigenti in materia.

Il concorso è solo una delle attività messe in piedi da Alfasigma contro il fenomeno delle fake news e dell’infodemia: l’azienda ha supportato in maniera non condizionata pochi giorni fa il corso per giornalisti promosso dal Centro studi giornalismo e altre iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica con webinar e campagne social.