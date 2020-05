Meteo: weekend di temporali in montagna

giovedì 28. Tempo tendente a divenire variabile con annuvolamenti e schiarite. Al mattino sereno o poco nuvoloso per delle nubi alte, in seguito nuvolosità irregolare in aumento a partire dai settori settentrionali.

Precipitazioni. Fino al mattino assenti; nel pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi e locali temporali, dapprima sulle zone montane e, specie dalla sera, anche su parte della pianura.

Temperature. Minime stazionarie o in contenuto aumento, massime senza variazioni di rilievo salvo lievi diminuzioni in quota e sui settori orientali e locali lievi aumenti sulla pianura sud-occidentale.

Venti. Deboli/moderati, da nord-ovest in quota, variabili altrove e a regime di brezza nelle valli e sulla costa con tendenza dalla sera a disporsi dai quadranti orientali su gran parte della pianura.

Mare. Calmo fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

venerdì 29. Tempo variabile con frequenti annuvolamenti alternati a parziali schiarite specie nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni. Fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di residue precipitazioni sparse, specie sulla pianura sud-occidentale. In seguito probabilità generalmente bassa (5-25%) in pianura e in aumento sulle zone montane fino a medio-alta (50-75%) per piovaschi/rovesci sparsi o locali temporali nel pomeriggio.

Temperature. In generale calo, specie nei valori massimi fino a valori moderatamente sotto la media del periodo.

Venti. In prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare. In prevalenza poco mosso o a tratti mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 30. Tempo variabile, a tratti instabile, con alternanza di nuvole e parziali rasserenamenti. Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone montane e pedemontane, in possibile locale estensione alla pianura verso sera. Temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

domenica 31. Tempo ancora variabile con nuvolosità a tratti estesa al mattino associata a qualche modesta precipitazione; dalle ore centrali nubi in diradamento con crescenti schiarite e probabilità di precipitazioni in diradamento salvo ripresa di moderata attività cumuliforme a ridosso dei rilievi con qualche rovescio o locale temporale pomeridiano. Temperature senza notevoli variazioni.

(Ph Shutterstock)