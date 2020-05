Twitter “osa” correggere Trump e lui minaccia di chiudere i social

Scontro frontale tra Donald Trump e Twitter. Il social ha inserito il fact checking su due tweet del presidente americano in cui evocava il rischio di frode elettorale dopo che il governatore della California Gavin Newsom ed altri suoi colleghi democratici hanno introdotto o stanno valutando la possibilità del voto per posta a causa del Coronavirus. In poche parole Twitter ha “osato” correggere Trump.

La replica del presidente Usa è immediata: «I repubblicani sentono che le piattaforme dei social media silenziano completamente le voci dei conservatori. Noi metteremo delle regole forti o li chiuderemo, prima che questo possa accadere». Trump è poi passato ad accusare i social media di tentativi di interferenze nelle ultime elezioni presidenziali: «Abbiamo visto quello che hanno tentato di fare, fallendo, nel 2016, non possiamo permettere che succeda una più sofisticata versione di questo di nuovo. Social Media, cambiate comportamento, ora!».

