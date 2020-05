Il video “choc” non sciocca nessuno: è solo brutto (e sbagliato)

Ci son tre cose da dire sulle polemiche (scusate la parola) scatenate dal video della Regione Veneto contro le sregolatezze covidiche della movida giovanile (scusate la parola bis). Il video, girato dal regista vicentino Corrado Ceron su commissione della società Alquadrato, è impeccabile dal punto di vista tecnico e formale. Ma essendo firmato e marchiato Regione e con la regìa finale di Luca Zaia, si porta dietro qualche responsabilità in più. E non ci fa una gran figura: accusando i giovani di prendere l’emergenza troppo alla leggera, dimostra che è proprio la Regione a prenderla alla leggera. Almeno nella sua comunicazione.

Detto che la presentazione del video è la solita minestra (“video choc”, scrivono i media amici: ma questo linguaggio ha veramente massacrato i cabasisi, per dirla alla Montalbano), il problema è il messaggio limitato e un po’ paraculo che arriva a noi pubblico. In sintesi ci viene detto che a creare problemi sono i giovani, debosciati e festaioli. Ma i rischi – lo hanno dimostrato i fatti – sono ovunque e spesso altrove. Troppo comodo prendersela sempre con i più deboli.

Girato a Vicenza in piazza Erbe, lo spot mostra gruppetti di ragazzi che bevono e chiacchierano senza mascherina, parlando a distanza ravvicinata e scambiando pacche sulle spalle. Insomma disegnando un mondo Under 30 ignorante e superficiale.

Anzitutto facciamo chiarezza: è vero che più di qualcuno si comporta così, ma la maggior parte delle persone è decisamente più attenta. Mi muovo quanto basta per vedere, nella stessa città dello spot, centinaia di uomini e donne di ogni età che camminano, pedalano, chiacchierano, giocano (sì, i ragazzi che giocano esistono ancora) indossando la mascherina. Fate una camminata lungo strade e ciclabili fuori dal centro, in periferia: vi stupirete nel vedere ragazzini in bicicletta che parlano tra loro con la mascherina addosso. Gli adolescenti che fanno lo stesso: la stragrande maggioranza.

Insomma, le immagini “da paura” girate in piazza Erbe hanno almeno tre errori difficili da perdonare. Il primo è che puntano il dito solo sui “ggiovani”, dipinti come gli unici irresponsabili. Guarda caso, sono invece gli unici che non hanno voce in capitolo. Avremmo apprezzato un video con immagini che saltavano dalle piazze alle fabbriche, dagli uffici ai centri commerciali. Perché solo le piazze dei giovani? È chiaro: perché fabbriche, uffici e centri commerciali avrebbero preso Zaia & c. a virtuali mazzate sulla schiena, con denunce in Procura e minacce di boicottaggio. Meglio bastonare la generazione 2000: non rischiamo niente e raccattiamo i favori degli over 40, la maggioranza che apprezza ordine e disciplina.

Il secondo problema è il tono del messaggio: possibile che si ragioni ancora col mito del lupo cattivo? Da una parte i cattivi stupidi, dall’altra i buoni che soffrono e alla fine la punizione finale. Possibile che serva ancora la voce fuori campo che fa la morale con i toni di un monologo di Mattarella? È l’ennesima dimostrazione che la politica ci vede sempre così: bambinoni un po’ scemi che devi coccolare e rassicurare.

Terza cosa: comprensibile la necessità di fare le cose rapidamente e scontentare pochi piuttosto che tutti. Ma in piazza Erbe a Vicenza potrebbero non aver fatto i salti di gioia. Qualche immagine più regionale o meno smaccatamente vicentina si poteva chiedere? Un paio di riprese a Verona o Treviso parevano brutte?

C’è un’ultima curiosità. Qui la Regione non ha alcuna responsabilità ma è giusto farla presente: da molti commenti si capisce che molti, guardando il video, abbiamo scambiato le immagini per vere. Beh, bravi regista e attori, capaci di dare questa sensazione. Ma non c’è niente di reale: sono attori, o meglio “non professionisti” scelti per la parte. I due che si baciano ad esempio sono una coppia; quelli che si scambiano abbracci e contatti appartengono allo stesso nucleo familiare e via così. E non sono nemmeno così tanti come sembrano: 13 persone in tutto, che ruotano nelle varie scene.

E adesso scusate, ma chiamo 34 amici over 50, prenoto tutti i tavoli dei bar di piazza Erbe e mettiamo su un festone a baci e abbracci che non avete nemmeno un’idea. Ve la do io la movida.