1 miliardo e mezzo alle aziende: il piano del Veneto

Il presidente Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi 27 maggio, ha illustrato il bollettino e ha aperto la conferenza salutando i lavoratori marittimi che hanno scritto una lettera: «Senza schei non se vive e non se magna». Il governatore ha promesso di fare il possibile per dare una mano a risolvere la situazione. Oggi ospiti gli assessori Forcolin (Bilancio) e Marcato (Attività Produttive).

Linee guida

«Abbiamo pronte le linee guida per le terme e farò un’ordinanza per sistemare la partita. Le altre richieste che ci arrivano sono i centri estivi: confermo l’apertura al primo di giugno. Ma c’è il problema 0-3 anni, il governo deve approvare le nostre linee guida».

Voto

«E’ grave che c’è qualcuno che non vuole andare a votare. C’è già la salvaguardia che se il virus dovesse tornare in autunno si voterà fra un anno».

«I miei rapporti attuali con Crisanti sono ottimi, non ho altro da dire».

Turismo

«Il test sierologico ai turisti? Impensabile. Ricordo che il Veneto registra 70 milioni di presenze turistiche all’anno. Stiamo studiando invece un piano per una vera Regione Covid free da presentare ai turisti in arrivo in Veneto. Al turista assicureremo che il Veneto è una regione Covid free, grazie a tutta una serie di misure che partono dal cruscotto di biosorveglianza, e che sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti necessari: regole, sanificazione, disinfezione, distanze, una gestione del territorio, un servizio sanitario efficiente che ha in mano la situazione».

Leone del Veneto a Crisanti

«Non avrei motivo di dire di no ma non mi compete infatti nessuno mi ha mai chiesto niente. L’unica cosa che dico tenete in considerazione anche gli abitanti di Vò».

Progetto aiuti imprese

Progetto da un miliardo e mezzo per aiutare le imprese. Lo presenta l’assessore Marcato: «Vi invito a non paragonare il nostro piano investimenti con altre situazioni come quelle delle regioni autonome. Noi abbiamo voluto presentare un piano vero di risorse vere che andranno alle nostre imprese. E’ un piano chirurgico che va ad intercettare le aree in maggiore difficoltà. C’è un grande lavoro fatto fianco a fianco con le parti. Si parla di contributi a fondo perduto e finanziamenti. I destinatari sono le piccole medie imprese industria, artigianato, liberi professionisti». L’assessore Forcolin: «Siamo partiti da subito con la variazione di bilancio legata alla sanità e al sociale. La seconda è stata quella di assegnare a Veneto Sviluppo risorse. Risorse assegnate anche per la Cig, per chi non era stato considerato dalla norma nazionale (7 milioni di euro messi a disposizione), poi abbiamo gestito i fondi europei».

Come fare per accedere ai fondi

Ci saranno 320 milioni di euro dal bilancio regionale e 270 risorse da terzi (banche, imprese, governo). Per i contributi a fondo perduto ci sarò un bando pubblicato sul sito della Regione Veneto, il primo entro il 15 giugno, gli altri successivamente. Per l’accesso al credito Veneto Sviluppo e poi si stipula un accordo bancario.

«Per legge non si possono fare promozioni prima dell’inizio dei saldi. Abbiamo tolto questa clausola perchè ce l’hanno chiesto le imprese»