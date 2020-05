Covid-19, Ulss 8 Berica: 45328 i tamponi e 12946 i test rapidi realizzati, i guariti sono 977

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 28 maggio 2020 – I casi positivi al coronavirus sul territorio dell’Ulss 8 Berica sono nel complesso 1311, uno in più dalla rilevazione di ieri; 45328 i tamponi e 12946 i test rapidi realizzati per il momento; i ricoverati sono 18, -3 da ieri; i dimessi 228, +6 nelle ultime ventiquattro ore; 145 le persone in sorveglianza attiva mentre quelle in sorveglianza fiduciaria passiva ammontano a 298; il totale dei guariti è di 977, +20 da ieri.

Sono i numeri del bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina del 28 maggio.