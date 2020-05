Fracasso: «Per Zaia voto a settembre raccapricciante. Anche Mostra del Cinema?»

In mattinata, il Consiglio Regionale del Veneto, riunito a palazzo Ferro Fini, ha votato a maggioranza il Progetto di Legge n. 512 “Modifiche della Legge Regionale 16 gennaio 2012, n. 5, ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’. Modifica articolo 11, comma 2”. Prima del voto, l’Assemblea Legislativa ha esaminato l’articolato e la relativa parte emendativa. Ricordiamo che ieri pomeriggio si era conclusa la discussione generale sul provvedimento. La proposta normativa anticipa ad almeno 50 giorni prima delle elezioni il termine per pubblicare nel BUR il Decreto del Presidente della Giunta regionale che indice le consultazioni.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, in apertura dei lavori, ha sottolineato come «alcuni emendamenti presentati non hanno molta attinenza con il titolo della Legge, che invece è molto puntuale”. Diversi emendamenti sono quindi stati ritirati dai proponenti, mentre altri sono stati votati dall’aula. Tra gli interventi che si sono succeduti a sostegno degli emendamenti presentati, Piero Ruzzante (Leu/Veneto 2020) e Simone Scarabel (M5S) hanno chiesto che «a partire dalla prossima legislatura vi sia incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere comunale, fatti salvi i comuni sotto i 15mila abitanti: la complessità e la vastità delle competenze giustificano il nostro emendamento». Per i due consiglieri, invece, «va soppressa l’incompatibilità tra consigliere regionale e assessore della Giunta, dato che la modifica alla Legge Elettorale, votata nel 2018, prevede un premio di maggioranza fino al 60 percento e garantisce quindi piena governabilità”. Particolarmente critico Ruzzante: «Prima si doveva modificare lo Statuto e poi la Legge Elettorale». Per Orietta Salemi (Civica per il Veneto): «I Gruppi presenti in Parlamento dovrebbero avere la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di presentazione delle firme per la candidatura alle elezioni regionali: questo per garantire appieno la democrazia». Il consigliere Scarabel ha spiegato di aver presentato un emendamento «che prevede la possibilità di estendere i seggi della Maggioranza, come premio di maggioranza, fino al limite massimo del 60 percento: verrebbe comunque garantita la governabilità ma verrebbe scongiurata la compressione della democrazia». Per Piero Ruzzante (che ha presentato l’emendamento) e Graziano Azzalin andrebbe inserita la norma per cui «non si possa cambiare la Legge Elettorale nei sei mesi che precedono le elezioni: va garantito il diritto, diremmo costituzionale, soprattutto a tutela delle Minoranze, di non vedere cambiate le regole del gioco in prossimità delle consultazioni: questa previsione andrebbe scritta nello Statuto». D’accordo anche Salemi e Scarabel, che hanno sottoscritto l’emendamento.

«Approvando all’unanimità un ordine del giorno che riporta la modifica della legge elettorale nel solco di quanto sta decidendo il Parlamento abbiamo evitato fughe in avanti e forzature. E poiché, la vera questione non era modificare di 10 giorni il termine ultimo per l’indizione delle elezioni, il nostro voto è stato favorevole». Così Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico, commenta l’esito del Progetto di legge n. 512 approvato questa mattina dall’assemblea di Palazzo Ferro Fini, con particolare riferimento all’Odg, con cui il Consiglio impegna la Giunta a recepire il contenuto del decreto di conversione attualmente in discussione alle Camere. «È un elemento positivo per permettere le migliori condizioni di svolgimento del voto, a partire dall’Election Day. Non ci stanchiamo di ripetere – prosegue il consigliere – che vanno garantite le migliori condizioni per l’esercizio del diritto di partecipazione di tutti alle elezioni. Votare a luglio p.v., avrebbe escluso soggetti politici presenti in Veneto che legittimamente chiedono invece di poterci essere». «Ma non è un tema solo veneto – ricorda il consigliere – Troviamo infatti surreale, il dibattito nazionale con i presidenti delle Regioni che stanno dando uno spettacolo pessimo, con continue forzature fino all’irresponsabile rischio di far andare alle urne più volte i cittadini, quasi ad arrivare a tre volte in poche settimane. Una scelta che sarebbe incomprensibile anche dal punto di vista economico». «Infine, vediamo che il Presidente Luca Zaia, ha definito le elezioni a settembre ‘raccapriccianti’. Dovrebbe spiegarci perché a settembre, è previsto il Festival del cinema di Venezia e non le elezioni. Oppure sarà ‘raccapricciante’ anche il Festival del cinema di Venezia?», conclude Stefano Fracasso.