Bebe Vio ha conquistato il cuore di moltissime persone grazie alla sua simpatia e alla sua autoironia. Era diventato virale lo scatto della campionessa paralimpica veneta di scherma che aveva utilizzato una delle sue protesi come selfie-stick. E non si tira indietro nemmeno oggi: su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto a fine allenamento con la caption «Basta, per oggi… sono a pezzi!». Il post ha raccolto il plauso di moltissimi utenti.

Visualizza questo post su Instagram Basta per oggi….sono a pezzi! 😅🦿 Un post condiviso da Beatrice Vio (@bebe_vio) in data: 27 Mag 2020 alle ore 9:00 PDT