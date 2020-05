«Ripartire a settembre»: la proposta delle Fiere al governo

«Credo che non più tardi di settimana prossima ci sarà una proposta delle fiere più grandi al Governo per aprire in sicurezza a partire dal 1 di settembre». Lo annuncia Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera di Milano, durante un evento del gruppo.

«Le Fiere si stanno parlando, in particolare le più grandi, Verona, Milano, Bologna. Credo che nei prossimi giorni – aggiunge ancora – uscirà un protocollo condiviso da presentare al Governo non solo dal punto di vista del sistema fieristico ma anche dal punto di vista istituzionale».

Pazzali riferisce che alcune Regioni «stanno cercando un dialogo con la presidenza del Consiglio sul tema fieristico e credo che anche nei prossimi giorni si affiancheranno i colleghi di confindustria Aefi».