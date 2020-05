Tutti pazzi per la fioritura dei narcisi sulle pendici del Monte Garda nel territorio di Borgo Valbelluna (Belluno). Un vero e proprio paradiso in Veneto che ogni anni attira tantissime persone. E, nonostante il momento complicato dal Covid, quest’anno non sembra essere diverso. Nel weekend scorso, infatti, centinaia di escursionisti sono accorsi da ogni parte del Veneto per godersi un po’ di relax in mezzo a tanta bellezza.

(ph: wikipedia/Mark alba)