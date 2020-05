Impianto rifiuti di Paese finisce in querela, Zanoni: «Diffamato dal sindaco su Fb»

«Le affermazioni social della sindaca di Paese in provincia di Treviso, si addicono poco a chi ricopre un ruolo istituzionale, le ritengo diffamatorie e lesive del mio onore e della mia reputazione e perciò ho deciso di querelarla. Se non ha argomenti, almeno usi l’educazione: potrebbe prendere esempio dalle dirette H24 del Presidente Zaia». È quanto annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni, dopo il post su Facebook del primo cittadino Katia Uberti, pubblicato oggi sulla questione del nuovo centro rifiuti (nella foto).

«Nello svolgere il mio ruolo di consigliere, mi sono sempre espresso con linguaggio appropriato, corretto e nel rispetto delle leggi, perciò considero lesive le parole della sindaca. Ho dato mandato ai miei legali di querelare e procedere anche in sede civile per valutare una richiesta di risarcimento danni, che devolverò alle associazioni di volontariato che operano nel territorio di Paese. Non ho nessuna poltrona da difendere – sottolinea il consigliere – sono sempre in movimento per il Veneto con incontri e sopralluoghi, ho peraltro, una scrivania con pile di fascicoli su tematiche che stanno a cuore ai cittadini. Nello specifico – evidenzia il consigliere – alcuni numeri sul mio operato a Venezia: 100% di presenze nella commissione Ambiente di cui sono vicepresidente; 487 interrogazioni; 52 progetti di legge presentati; 718 fascicoli aperti su questioni venete. Ma quale poltrona! Amo il Veneto e il mio Paese perciò lavoro costantemente giorno dopo giorno, senza mai fermarmi, ferie comprese, altro che campagna elettorale».

«Il casus belli, riguarda l’impianto di trattamento di rifiuti speciali della ditta Futura, che si farà nonostante la variante al piano degli interventi del Comune di Paese, approvata per stopparlo. Avevo detto che quello dell’amministrazione era un bluff, una finta opposizione al progetto, in quanto il Comune non ha il potere di bloccare con quelle modalità un’attività prevista dalla legge. È grave che un sindaco lo ignori. La realtà è che, al di là degli annunci, non c’era grande preoccupazione come dichiarato al tempo, dal consigliere comunale delegato all’Ambiente, Piccolotto: ‘Non c’è da creare apprensione, noi faremo tutti gli approfondimenti del caso. Ma, d’altro canto, il riciclo e l’economia circolare sono il futuro verso cui tendere’».

«Il comune di Paese – prosegue il consigliere – è un’area satura, gli abitanti sono stanchi ed esasperati, ancora adesso dopo decenni, periodicamente devono sopportare odori nauseabondi provenienti dalle discariche. Non c’è ulteriore spazio per un’attività che arriva a trattare ben 60mila tonnellate annue di rifiuti e porterà ulteriore traffico nelle strade cittadine. E in tutto ciò, non è escluso che i residenti possano anche subire ripercussioni negative dal punto di vista economico con il deprezzamento delle proprie case”.

«Gli slogan e i buoni propositi non bastano più – ribadisce il consigliere – Adesso aspetto la sindaca al varco. Si legga le osservazioni presentate da associazioni e cittadini contro questo progetto, troverà utili motivi per impugnare al Tar l’autorizzazione della Provincia. Se non è sicura, sono disponibile a incontrarla oltre che in Tribunale, pure in Comune, e ad offrirle una consulenza gratuita su come difendere seriamente l’ambiente e gli abitanti di Paese. Anche perché non sarebbe la prima volta che, dopo avermi attaccato, segue i miei consigli. Ricordo il recente caso della costituzione di parte civile nel processo contro Cosmo Ambiente, per i rifiuti di cava Campagnole. In questi anni di amministrazione leghista, Paese – conclude Andrea Zanoni – sembra abbandonato a se stesso, un luogo dove tutti fanno i propri comodi. Basti pensare agli 11.000 camion di rifiuti arrivati illegalmente proprio a cava Campagnole, e scoperti solo grazie alla Procura distrettuale Antimafia di Venezia».