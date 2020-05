Mascherine FFP2 e chirurgiche su Ezdirect.it, per la tutela della salute in azienda  

La tutela della salute, anche nei luoghi di lavoro. È lo scopo delle mascherine FFP2 certificate, divenute quasi introvabili per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19. Per rispondere a questa improrogabile richiesta Ezdirect, società leader in Italia per la vendita online di soluzioni TLC professionali, ha introdotto, nell’ambito dei DPI in catalogo, mascherine chirurgiche e FFP2.

Assicurando tutti i vantaggi dell’acquisto online, ezdirect.it diventa così il punto di riferimento per le aziende che intendono dotarsi di strumenti essenziali per affrontare, in sicurezza, le sfide del lavoro in uno scenario minacciato dal rischio del contagio.

E lo fa proponendo mascherine certificate ISS e con validazione INAIL, ma anche altri prodotti utili a contrastare il virus, come gel igienizzante mani, visiere protettive, termometri a infrarossi, guanti monouso.

Mascherine con protezione FFP2 e chirurgiche certificate su www.ezdirect.it

Che caratteristiche hanno le mascherine in vendita su www.ezdirect.it? In entrambi i casi si tratta di prodotti certificati, ma con diversi livelli di protezione. Le FFP2 rispondono alle esigenze tipiche di chi utilizza le mascherine in ambito lavorativo, grazie ad un sistema di filtraggio bloccano fino al 95% di polveri, fumi e particelle. Senza dubbio le più indicate per proteggere sia se stessi che gli altri.

Le mascherine chirurgiche sono utili per limitare la diffusione di virus e agenti patogeni. Solitamente composte da tre strati (due in tessuto-non tessuto e uno in materiale filtrante), sono monouso e tutelano le persone vicine dal potenziale contagio. Indossarle è consigliato in tutti gli ambienti condivisi.

Per le mascherine chirurgiche sono previsti tre livelli di protezione: si va dal Tipo I, la versione più diffusa e adatta all’uso generico, al Tipo IIR, ad uso medico. Su www.ezdirect.it sono disponibili sia mascherine di Tipo IIR, che di Tipo I e II.

E per chi desidera maggiori informazioni, sul blog di Ezdirect è stata pubblicata la guida mascherine FFP2 e chirurgiche. Questa spiega, in dettaglio, le caratteristiche degli articoli in commercio e come riconoscere i prodotti certificati da quelli non conformi alla normativa.

Non solo mascherine sanitarie: da Ezdirect DPI e prodotti TLC professionali

Le mascherine certificate e gli altri DPI contro il Coronavirus sono solo una delle ragioni per rivolgersi a Ezdirect, punto di riferimento nel settore delle TLC. Un’autorevolezza conquistata sul campo, con la presenza sul mercato dal 1993: www.ezdirect.it è stato il primo sito italiano per la vendita di soluzioni per la comunicazione.

Si distingue dai competitor per un catalogo con oltre 6.000 articoli, accomunati dall’eccellente profilo qualitativo. Un’attenzione, quella verso la qualità, che trova espressione anche nel supporto garantito al cliente (con assistenza tecnica) prima, durante e dopo la vendita.

Acquistare su ezdirect.it significa inoltre poter approfittare del servizio di installazione in tutta Italia e assistenza online. Il cliente che richiede consulenza e preventivi gratuiti online beneficia della garanzia “soddisfatto o rimborsato al 100%”.

Più di 40.000 clienti, tra aziende, professionisti ed enti pubblici, hanno scelto la professionalità di Ezdirect. La loro soddisfazione è testimoniata dalle recensioni certificate da Ekomi (valutazione 4,9/5).

(ph: imagoeconomica)