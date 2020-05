Battibecco tra Corona e Berlinguer: tutta colpa delle labbra della Azzolina

Scontro tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata della trasmissione CartaBianca su Rai 3. Lo scrittore ha parlato a lungo di movida e natura ma la situazione è precipitata quando la conduttrice ha chiesto un parere sul ritorno in classe degli studenti. Ecco la risposta di Corona: «Non saprei perché, ma io della ministra non comprendo neanche certe labbra rosse, delle labbra improponibili. Un ministro con delle labbra così… bisogna essere seri».

La Berlinguer non ha gradito ed l’ha redarguito immediatamente: «Beh, si mette il colore che piace a lei. Ogni donna si concia come vuole. Su questo devo intervenire, perché se fosse un uomo nessuno direbbe niente, ma siccome è una donna…non c’entra niente. Valutiamola in base al lavoro che svolge, non se mette o no il rossetto». Corona ha tentato di giustificarsi: «Ho dato un giudizio estetico, era troppo esagerata così».