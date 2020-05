Villa Bolasco, riapre il parco più bello d’Italia 2018

Il giardino storico di Villa Parco Bolasco a Castelfranco Veneto sarà nuovamente accessibile al pubblico il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 19, e in occasione del ponte festivo del 2 giugno (da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno compreso). Per garantire la sicurezza dei visitatori l’accesso sarà su prenotazione, servizio disponibile al numero 049 827 3939, attivo dalle 9 alle 17, sabato e domenica compresi. Gli ingressi al Sito saranno contingentati, con 120 ingressi per ciascuna ora di apertura e un massimo di 500 persone presenti contemporaneamente.

Restano valide le consuete tariffe e le gratuità per i residenti nel Comune di Castelfranco Veneto, consultabili sul sito www.villaparcobolasco.it, con una novità: gli abbonati all’Orto botanico e chi ha acquistato il ticket speciale “Riaperture e ritorni” per l’Orto botanico di Padova potrà usufruire di un ingresso gratuito al Parco. Nei primi quindici giorni di apertura sono sospesi l’ingresso alla Villa da parte dei visitatori e le visite guidate. Negli orari di apertura saranno a disposizione del pubblico le guide naturalistiche dell’Orto botanico di Padova, presso degli info point all’interno del Parco.