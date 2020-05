Zaia: «In Veneto contagio al minimo, si sta tornando alla normalità»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi 28 maggio, ha illustrato il bollettino.

Situazione di tenuta

«Da 20 giorni che non becchiamo un positivo tra il personale dell’ospedale e rsa. Tutto fa sperare in una situazione di tenuta. Sono passati 10 giorni da quel 18 maggio ma attendiamo il 15 giugno. Ad oggi non abbiamo avuto carico nelle terapie intensive, neppure nei ricoveri, e nemmeno esplosioni nei contagiati. I presupposti ci sono tutti».

Tamponi e piano sanità pubblica

«Stamattina lunga riunione con i direttori generali, abbiamo parlato della partita dei tamponi, confermando di andare avanti con il piano di sanità pubblica fino al 15 giugno. Il poll dei 10 tamponi, stiamo pensando di portarlo a 30. Stiamo mettendo in fila tutti i 14 laboratori del Veneto e vogliamo creare una grande leva qualora ci fosse necessità di fare tanti tamponi. Ad oggi ci vogliono più 1000 provette per trovarne una di contagiata».

Ospedali: verso la normalizzazione

«Riaperture verso la normalizzazione. Gli ospedali stanno andando più o meno tutti a regime. Abbiamo aperto i punti nascita che avevamo chiuso, anche l’ambulatoriale sta tornando alla normalità. Problemi al punto nascita di Asiago e con qualche call center ma stiamo risolvendo. Abbiamo organizzato bene gli ingressi e investiamo molto sulla prenotazione delle visite. Ogni nuovo degente viene tamponato. Ci saranno percorsi separati, adegueremo le strutture».

Cassa integrazione

Ho parlato ieri con Pone, direttore dell’Inps Veneto e siamo i numero uno a livello nazionale: pagato l’84% delle casse integrazione. Per i marittimi, non dipende dall’Inps regionale, si è attivata quella nazionale e spero che si possa sbloccare anche questa partita».