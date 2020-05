Coronavirus, Ulss 8 Berica: vicentino di 81 anni muore al San Bortolo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 29 maggio 2020 – Un uomo di 81 anni residente a Vicenza è morto all’ospedale San Bortolo a causa del Covid-19. Lo rileva il bollettino dell’Ulss 8 Berica di stamane, 29 maggio.

I casi positivi sono nel complesso 1311, come nel report di ieri; 46310 i tamponi (+982) e 12955 i test rapidi (+9) eseguiti fino ad oggi; i ricoverati sono 18, con la terapia intensiva che si è svuotata nella giornata di ieri; i dimessi sono 228; le persone in sorveglianza attiva sono 151 mentre 288 sono quelle in sorveglianza fiduciaria passiva; i guariti ammontano a 995, sono 18 in più dalla precedente rilevazione.

(ph. Imagoeconomica)