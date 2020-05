Confindustria: «Dimenticare la favola che l’Italia possa vivere di sussidi»

«Senta, io mi rendo conto che per un certo periodo è giusto sostenere l’emergenza, anche con i sussidi al reddito, che sono fondamentali. Ma intanto non bisogna credere che le risorse siano infinite, e che l’Italia possa vivere solo di sussidi. Questa favola ce la dobbiamo dimenticare. E poi qui dobbiamo davvero cambiare tutto». Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante un’intervista La Stampa.

«Parliamoci chiaro: i posti di lavoro a rischio oscillano tra 700 mila e 1 milione, i licenziamenti sono bloccati per decreto ma non è una legge che può mantenere i posti di lavoro – evidenzia Bonomi -. Serve il mercato, serve la produzione, servono gli investimenti, servono i consumi, e invece qui è tutto fermo, le catene del valore si sono disintegrate. Dovremmo avere una sola ossessione, la crescita, e dovremmo mettere in campo ora le misure necessarie a cambiare le strutture della nostra economia. Invece vedo un ceto politico con zero visione e zero strategie sulla modernizzazione del Paese».

Quanto poi all’imminente del dl Semplificazioni, «glielo confesso, ogni volta che parlano di semplificazione ho un brivido che mi corre lungo la schiena – dice Bonomi – . Quante volte ne abbiamo sentito parlare? E quante occasioni abbiamo sprecato in passato? Sulle grandi opere di miliardi stanziati ce ne sono già tanti: peccato che non riusciamo a spenderli, e così i cantieri restano lì, fermi. La stessa cosa che sta succedendo con il decreto liquidità: il governo lo ha approvato, ma se poi i prestiti delle banche non arrivano, è tutto inutile. Se va bene un testo arriverà non prima di due mesi. Vedremo cosa c’è scritto, ma intanto le dico subito una cosa: spero che saremo coinvolti, che ne potremo discutere insieme al governo».

(ph: imagoeconomica)