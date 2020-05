2 giugno, il Fai apre al pubblico tre tesori veneti

Per festeggiare assieme a tutto il Paese la Festa della Repubblica e celebrare il tanto sospirato, seppur prudente, ritorno alla normalità, martedì 2 giugno il FAI – Fondo Ambiente Italiano aprirà a contributo libero volontario i suoi Beni – tra cui Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (Padova), Negozio Olivetti in Piazza San Marco (Venezia) e Casa Bortoli a Venezia – per offrire ai visitatori, in un’occasione così solenne, una giornata speciale nei luoghi meravigliosi di cui si prende cura in tutta Italia, rappresentativi del nostro inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico in cui la Nazione intera si riconosce e si ritrova (visite solo su prenotazione su www.ibenidelfai.it. Sul sito si trovano anche informazioni su orari, altri giorni di apertura dei Beni ed eventuali servizi offerti in loco). Il FAI rinuncia al biglietto d’ingresso e affidandosi alla generosità dei visitatori.

Villa Vescovi, il rinascimento sui colli Euganei

Speciale Festa della Repubblica 2 giugno 2020: Ingresso su prenotazione, contributo libero richiesto in loco. Prenota il tuo cestino pic-nic: *protected email* . (si accettano prenotazioni entro domenica 31 maggio). Villa dei Vescovi riaprirà al pubblico il 22 maggio con i seguenti orari: maggio e giugno: da venerdì a domenica: ore 10:00 – 19:00. Chiusura: da lunedì a giovedì. Saremo aperti anche lunedì 1° giugno 2020. Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura. luglio e agosto: giovedì ore 19:00- 23:00: da venerdì a domenica: ore 10:00 – 19:00. settembre- ottobre: da venerdì a domenica: ore 10:00 – 19:00. novembre e dicembre: da venerdì a domenica: ore 10:00 – 17:00.

Negozio Olivetti, un’incona del Novecento in piazza San Marco

Speciale Festa della Repubblica 2 giugno 2020: Ingresso su prenotazione, contributo libero richiesto in loco. Il Negozio Olivetti riaprirà al pubblico dal 22 maggio con i seguenti orari: dal mercoledì alla domenica, ore 10:00 – 18:30. Saremo aperti anche lunedì 1° giugno. Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura.

Casa Bortoli, un salotto veneziano con vista unica sul Canal Grande

Speciale Festa della Repubblica 2 giugno 2020: Ingresso su prenotazione scrivendo a *protected email* , contributo libero richiesto in loco. Casa Bortoli è aperta agli iscritti FAI il giovedì e venerdì (non festivi). Sono previsti quattro turni di visita (a riempimento) come segue: ore 10:00, 11:00, 15:00 e 16:00. Ingresso solo su prenotazione scrivendo a *protected email* . Si prega di specificare il numero di tessera FAI. E’ possibile fare l’iscrizione o rinnovare la tessera in loco. Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 18:00 del giorno prima della visita. Per eventuali comunicazioni successive alla prenotazione contattare il numero +39 349 0944415.

A partire dal 2 giugno, inoltre, medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i Beni o parteciperanno agli eventi nazionali organizzati dalla Fondazione potranno ricevere in omaggio la tessera di iscrizione annuale al FAI, presentando in loco i documenti attestanti la propria professione. Un gesto concreto e tangibile con cui la Fondazione intende mostrare la sua gratitudine nei confronti di chi ha operato in prima linea per la salvezza di tutti noi durante l’emergenza sanitaria, con lo stesso valore di chi in passato ha combattuto per la difesa del Paese.

Modalità di visita in sicurezza

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza sociale. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente la visita, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto e di approfondimento a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare, oltre alla mascherina, anche i guanti. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Tutte le postazioni di lavoro e le aree comuni saranno sottoposte a igienizzazione costante e proporzionata all’utilizzo. Sarà garantito un adeguato ricambio di aria nei locali tramite ventilazione naturale o, nelle poche stanze che non godono di climatizzazione naturale, grazie a impianti regolarmente sanificati.