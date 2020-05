Le Frecce Tricolori abbracciano Venezia: dove e quando vederle

Quinta giornata del tour delle Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Oggi la Pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare sorvolerà le città di Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della

Madonna protettrice dell’Arma azzurra, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. L’Aeronautica sul suo profilo Facebook fa un appello: «No assembramenti, sì senso di responsabilità e distanziamento sociale».

Il Giro delle Frecce Tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno con il sorvolo di Roma in occasione della cerimonia di deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica visto che quest’anno, in considerazioni delle norme anti-Covid 19, non si terrà la tradizionale Parata ai Fori Imperiali.

Venezia: dove e quando vederle

A Venezia il passaggio delle Frecce Tricolori avverrà tra le ore 14.30 e le ore 16.30 e passeranno per piazza San Marco. Postate le foto e i video nei canali social dell’Aeronautica militare, utilizzando l’hashtag #AbbraccioTricolore.

(ph: shutterstock)