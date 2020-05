Tremendo impatto tra due auto e una bici nel Padovano: un morto

Tragedia ieri sera a San Pietro Viminario (Padova) dove verso le 20:00 si è verificato un grave incidente tra due auto e una bici. Nonostante i soccorsi immediati del Suem e dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estratte uno dei due automobilisti dalla sua auto, che si è ribaltata, quest’ultimo ha perso la vita. In sella alla bicicletta un minorenne, trasportato in ospedale con l’altro automobilista, entrambi feriti, nessuno dei due è grave. Dopo 3 ore i soccorsi hanno liberato la strada.