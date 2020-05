Letture da pandemia: “Otto racconti al tempo della peste”

Un mirabile scrittore, il mio amico Franz Krauspenhaar, mi disse una volta: “Vedi, noi sembriamo due pazzi indisciplinati, ma poi, a mezzogiorno e mezzo, molliamo la comitiva di svalvolati perché mamma ci aspetta con la cotoletta pronta per pranzo. Davide Brullo non è così, non è come noi. Quello va nei boschi, si getta nella neve e stoicamente attende la morte”. Al netto della battuta simpatica, credo che quel vecchio volpone di Franz avesse ragione. Brullo è davvero diverso dagli altri. Fonda riviste, scrive giornalmente un numero spropositato di articoli. Impagina e scompagina. C’è gente che, infatti, non ci si capacita. Qualcuno mi scrive “Ma quello lì, Brullo…”. “Sì, che ti ha fatto”, rispondo io, “ti ha chiavato la moglie?”. “Spero di no. Volevo solo sapere come fa a scrivere tutta quella roba, senza mai fare qualche cagata”. “Non ne ho idea. Brullo è l’unico mistero della fede a cui non posso fare a meno di credere”.

Ma, dimenticavo, qualcuno potrebbe non conoscerlo. Davide Brullo è un poeta, romanziere e critico letterario che scrive su “Il Giornale”, in precedenza anche su “Libero”, e che ha fondato una delle poche riviste letterarie online di valore, “Pangea.news”. Lo conosco da tempo, ma di lui so poco – voglio dire del suo processo di scrittura. Credo non si interrompa mai, neppure a notte. Lo immagino come uno di quegli extracomunitari che alle tre di mattina vanno a panificare, tra farina e lievito madre, e non la finisce finché non è mattino inoltrato. Solo che lui lo fa con le parole. È “una mano per scrivere”, come dicevano di Proust, ma fortunatamente a lui non capita mai di rompere i coglioni come ogni tanto succedeva al noto francese.

Di recente è nato, poi, un sodalizio con la De Piante Editore – veri artigiani dell’editoria, per fare il verso alla famosa pubblicità di divani. Questo ha portato all’uscita di “AUT LIBRI AUT LIBERI – Otto racconti al tempo della peste”, stampato in appena cinquecento esemplari, una raccolta di brevi novelle per intrattenersi in questi tempi di pandemia, tra cui ne figura anche una particolarmente suggestiva a firma del nostro, “Il figlio di Boris Pasternak“. Ai suoi lettori non sarà sfuggito l’interesse decisamente ossessivo di Brullo per l’autore russo, che tornava inoltre nel suo ultimo romanzo, “Un alfabeto nella neve”, edito da Castelvecchi. Anche io mi sono domandato tante volte il perché. La risposta l’ho trovata in un racconto di Raymond Carver, L’incarico, contenuto, in versione italiana, nel volume intitolato “Da dove sto chiamando”.

Il testo è forse il più atipico della produzione dell’americano – diciamo proprio che non c’entra niente con il resto della sua opera. In quelle poche pagine, si racconta della morte di Anton Čechov e di un impacciato ragazzetto che lavora nell’albergo dove avviene il decesso. Prima del trapasso, il medico, consapevole della fine imminente, si fa recapitare una bottiglia di champagne per regalare un ultimo piacere al moribondo. Il giovane cameriere che glielo porta tornerà dalla compagna dello scrittore la mattina dopo e gli verrà dato il compito di contattare un’agenzia funebre. Ma è in quei momenti, mentre la donna gli impartisce gli ordini, che lui nota il tappo della bottiglia caduto per terra. Facendo finta di niente, lo raccoglie. La critica ha voluto vedere in quel gesto quasi un passaggio di consegne: qualcuno che riceve l’eredità del russo, come probabilmente in America è stato Carver. Non è da escludere che, nel ruolo di quel ragazzo ancora non svezzato, l’americano veda proprio sé stesso – non per niente era un grande amante di Čechov.

Ecco, io credo che anche Brullo, altrettanto umile e per niente altezzoso, torni sempre come quel ragazzino nella stanza dello scrittore morto, cercando a sua volta di carpire il segreto per un passaggio di consegne tra poeti. Ma quel passaggio, inutile precisarlo, c’è già stato…

P.S: scusate se non vi parlo del racconto in sé. Saranno cinque pagine. Credo possiate concedervi il piacere di leggerlo autonomamente.