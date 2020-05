Chioggia e Malamocco: riprendono i test del Mose

Altra simulazione per il Mose. Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, dalle ore 12:30 alle ore 20, presso le bocche di porto di Malamocco e Chioggia avranno infatti luogo simultaneamente le prove di movimentazione delle paratoie del sistema Mo.S.E.

Le unità navali dei Comandi della Guardia Costiera di Venezia e Chioggia, con il supporto delle altre Forze di Polizia, presidieranno tutte le bocche di porto al fine di garantire la sicurezza della navigazione sia rispetto alle prove medesime che riguardo al prevedibile aumento di traffico in corrispondenza della bocca di porto di Lido, che per l’arco temporale interessato resterà l’unico passaggio utilizzabile da e per il mare. La Capitaneria raccomanda quindi l’utenza nautica e marittima a voler navigare in prossimità delle zone interessate con la massima prudenza possibile, rispettando le apposite Ordinanze di sicurezza emanate dalle Capitaneria di porto di Venezia e Chioggia.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph Imagoeconomica)