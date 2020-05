Padova, musei gratis per il Giugno Antoniano

Durante il Giugno Antoniano, dall’1 al 30 giugno 2020, ingresso gratuito per cittadini, fedeli e turisti alle principali sedi monumentali e museali di Padova: Museo Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckermann. «La storia di Sant’Antonio – afferma l’assessore alla cultura Andrea Colasio in una nota – dal 1231, anno della sua morte, si è intrecciata con quella di Padova, contribuendo alla formazione dell’identità cittadina. La spiritualità si è espressa anche nella bellezza del patrimonio artistico della nostra città, che invitiamo in questa occasione a riscoprire».

Sono escluse dall’iniziativa la Cappella degli Scrovegni e le mostre con biglietto d’ingresso.

Il sistema museale padovano ha riaperto il 18 maggio in tutta sicurezza. Gli spazi e i percorsi sono stati rimodulati in modo da evitare incroci tra i flussi di visitatori, assembramenti e contatti non desiderati. Sono assicurate la sanificazione delle sedi e la sicurezza del pubblico, tramite idonei dispositivi e disposizioni per l’accesso, che avviene con il controllo e il supporto di personale di sorveglianza opportunamente formato.

Le sedi sono aperte dal martedì alla domenica (lunedì chiuso) dalle 9 alle 19, ad eccezione di Palazzo Zuckermann, aperto dalle 10 alle 19.

(Ph. Shutterstock)