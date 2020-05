Passaporto sanitario, Briatore: «Una gran cazz…Non puoi accogliere turisti con tamponi e siringhe»»

«È una gran cazzata – così Flavio Briatore ha definito senza mezze misure l’idea del governatore sardo Solinas del passaporto sanitario, ieri alla trasmissione televisiva “Dritto e Rovescio”-. Prima di tutto non lo puoi fare, inutile insistere su una cosa che non puoi portare a termine. La Sardegna ha fatto un super-lavoro, sono stati bravi a casa e il governatore è stato bravo nella Fase 1. Ma nella Fase 2 – rimarca l’imprenditore – non puoi chiedere un passaporto sanitario, non esiste, non c’è, è illegale. Non vado in aeroporto a farmi pigliare il sangue, non lo puoi fare, deve essere chiaro. La Sardegna se vuole allunga la quarantena fino a fine giugno, ma dal primo luglio apre. La Sardegna deve accogliere i turisti con i fiori, noi li accogliamo con i tamponi e le siringhe».

(ph. Imagoeconomica)