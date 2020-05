Galli: «In Lombardia pochi tamponi, è un dato di fatto»

Mentre in Veneto infuria la polemica tra Zaia e Crisanti, entambi artefici del modello brutalmente detto dei “tamponi a tappeto” che ha contribuito enormemente a contenere il coronavirus e quindi i decessi, in Lombardia, a Regione più colpita d’Italia, il virologo Galli ammette che se ne sono fatti pochi. «Mi sembra un dato di fatto che in Lombardia non si siano fatti abbastanza tamponi». Lo ha detto Massimo Galli primario di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano che, in un’intervista odierna su “La Stampa”, interviene in merito alla polemica tra Fondazione Gimbe e Regione. Per Galli la «Regione non ha tutti gli elementi che dovrebbe avere. Se non fai abbastanza tamponi è possibile che l’attendibilità o la riproducibilità dei tuoi dati ne risenta» e questo, secondo l’esperto, «vale per molte Regioni» anche se «Lombardia è più evidente anche perché è sotto i riflettori. In Piemonte, per esempio, per settimane si è fatto poco per limitare l’epidemia. Così pure altrove».

«In Germania o in Corea la politica dei contatti è stata portata avanti da subito, mentre l’Italia si è concentrata sui sintomatici rilevanti trincerandosi dietro l’Oms». Galli teme «che la sorpresa di nuovi focolai sia dietro l’angolo e che il virus abbia una potenziale prateria davanti, ma per ora sta andando bene. I casi positivi di questi giorni riguardano i lombardi rimasti in casa, che finalmente escono e riescono a farsi i tamponi».

«O si rimandavano una serie di altre riaperture – aggiunge Galli – oppure adesso che la gente esce liberamente di casa mi pare inutile tenere chiusa una o più regioni. Il virus non conosce frontiere nazionali, figuriamoci quelle regionali». Per l’estate l’infettivologo è moderatamente ottimista: «Si vedono dei dati su un lento mutamento. Non è detto che sia in meglio, ma è probabile. Quando un virus nuovo entra in una specie, ci si adatta per sopravvivere e

per farlo deve smettere di danneggiare l’ospite».